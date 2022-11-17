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Hüyük ilçesinin Türkiye'de çilek üretimindeki pazar payı yüzde 20

AA

Hüyük ilçesinin Türkiye'de çilek üretimindeki pazar payı yüzde 20

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinin organik çilek üretimi ile ön plana çıkan alternatif ürünlerde de söz sahibi yapılmaya çalışılacağı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada Konya'nın en verimli topraklarına sahip ilçesi olan Hüyük’te bir metrekare bile boş tarlanın boş kalmasını istemediklerini kaydetti.

Açıklamasında, Hüyük ilçesinin son 15 yıldan bu yana sürekli üreten bir ilçe konumuna geldiğine ifade eden Çiğdem, "İlçede yapılan irili ufaklı çok sayıda gölet çiftçimizi daha çok üretime yöneltti. Hüyük halihazırda Türkiye’nin çilek üretiminde yüzde 20'lik bir pazar payına sahip. Yörede çilek dışında alternatif ürünlerin yetiştirilmesi konusunda da son yıllarda önemli bir hamle içerisindeyiz." şeklinde görüş bildirdi.

Çiğdem açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"İlçede yaşayan kadınlarımızda üretimde son yıllarda ön saflarda yer almaya başladı. Çilek ve diğer ürünleri yetiştiren çiftçilerimiz bugün için pazar bulma noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ancak daha iyi gelir yakalama noktasında oluşan yeni hedefler ortaya çıkmaya başladı. İlçemizde bugün ekonomide ürettiğini direk satmak yerine işleyerek satıp daha fazla para kazanma modeline yöneldik. Biz ilçemizde bu anlamda üreten kadınlarımızın öncülüğünde, öncü kadınlar oluşturup üreten kadınların ürettiklerini işleterek bir markaya dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. En kısa zamanda 'Hüyük Hanımeli' markasıyla pazarda yer alacağız."

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