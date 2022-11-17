Beyşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 42 B 2478 plakalı otomobil, Beyşehir - Konya kara yolunun beşinci kilometresinde kontrolden çıktı.



Yoldan çıkarak arazideki çukur içerisine düşüp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.









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