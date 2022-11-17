Konya'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

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KONYA (AA) - Konya'da müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Doğancık Sokak'ta bulunan boş müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.



Yangın sonucu evde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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