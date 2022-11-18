Seydişehir'de Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulu yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda mevcut başkan Levent Karaaslan seçildi.

Karaaslan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a kendilerine vermiş olduğu desteklerinde dolayı teşekkür ederek, yönetim kurulu faaliyetleri ve tahmini bütçeyi okudu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden bu güne kadar muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde istişare halinde hizmetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Yeniden Başkanlığa getirilen Karabulak Mahallesi Muhtarı Levent Karaaslan'ın yönetim kurulu Yüksel Uyanık, Hasan Hakan Ustaoğlu, Selim Aşkayanar ve Mustafa Çağlayan'dan oluştu.



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