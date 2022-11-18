Konya'da çiftçiler yağmur duası yaptı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yağış beklentisinde olan çiftçiler yağmur duası yaptı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı güz döneminde yaşanan kuraklık dolayısıyla çiftçilerden gelen talep doğrultusunda ilçe genelinde bir yağmur duası programı düzenlendi.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binası önünde Cuma namazı öncesinde kurbanlar kesildi, yapılan duada eller semaya kalktı.

Buradaki programın ardından ilçede bulunan tüm camilerde de Cuma namazını müteakip cemaatle birlikte yağmur duası yapıldı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonbahar mevsiminin sonlarına yaklaşılmasına rağmen Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Beyşehir ilçesinde de kurak bir ekim döneminin yaşandığını belirtti.



Türkiye genelinde bir sıkıntı olduğunu ifade eden Ağralı, "Bölgemizde tohumu çiftçi atalı yaklaşık bir ay oldu ama, tohumların çıkışı olmadı, çıkanlar da zayıf durumda. İnşallah Rabbim hayırlı bir yağmur verir de çiftçimizin ve ülkemizin yüzü güler diye temenni ve dileklerimizle birlikte duada bulunduk." ifadelerine yer verdi.



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