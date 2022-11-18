Konya'da kapı kilidi bozulan evde mahsur kalan kadın ile 5 çocuğunu itfaiye kurtardı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kilidi bozulan evde mahsur kalan kadın ile 5 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Hacıseyitali Mahallesi 153065. Sokak'taki binanın 4. katında, bir kadın ile evdeki çocukların mahsur kaldığını gören vatandaşlar, kapının açılması için çilingir çağırdı.

Çilingirin kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadın ile 5 çocuğu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kadın ile 5 çocuğun, kapıyı açmak isterken kilidin bozulması nedeniyle evde mahsur kaldıkları öğrenildi.

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