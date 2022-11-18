"56. Uluslararası Konya Aşıklar Bayramı" sona erdi

KONYA (AA) - Konya'da 4 ülke 24 şehirden 37 halk ozanının katılımıyla düzenlenen "56. Uluslararası Konya Aşıklar Bayramı" final programıyla tamamlandı.

Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde Karatay Gençlik Merkezi'nde "Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla düzenlenen program, Aşık Veysel belgeseliyle başladı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, aşıklık geleneğinin sözüyle, sazıyla, hikayesiyle Türk tarihin çok önemli bir ürünü, Türk kültürünün büyük ve değişmez bir parçası olduğunu söyledi.

Kılca, Karatay'ın "vefa" kelimesiyle özdeşleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu vefanın gereğini yerine getirerek yıllardır olduğu gibi aşıklarımızı bir araya getiriyor, onları destekliyor, bu buluşmalarla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmalarını sağlıyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da kültürümüzün mihenk taşı olan aşıklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gözleri kapansa da gönül gözü açık olan, dünyayı gönlüyle okuyan, anlayan ve anlatan Aşık Veysel'e Allah rahmet eylesin. Aşıklar Bayramı'nın başlamasına vesile olan rahmetli aşık Feyzi Halıcı'ya, Ali Berat Alptekin'e ve geçmişten bugüne vefat eden tüm aşıklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Programa, Aşık Veysel'in torunu Nazende Süzer Gökçe'nin yanı sıra kurum temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı.

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