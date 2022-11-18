Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esat Paçal idaresindeki 20 EP 090 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 19. kilometresinde, kaçış rampasındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ve eşi Dilber Paçal ile Cuma Paçal yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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