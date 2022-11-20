Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde bazı iş yerlerinde kaçak ürün depolandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 iş yeri ve 1 araçta arama yaptı.

Aramalarda 5 bin 300 paket doldurulmuş sigara, 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 3 bin 716 tıbbi hap, 937 tıbbi ürün ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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