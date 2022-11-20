Konya'da camiye gitmek için evden çıkan kişi parkta ölü bulundu

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KONYA (AA) - Konya'da camiye gitmek için evinden çıkan kişi, yakınları tarafından parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yaşayan Yüksel K. (58) sabah namazı için camiye gitmek üzere evden çıktı.

Belli bir süre eve dönmemesi üzerine yakınları Yüksel K'yi aramaya başladı.

Yüksel K'yi cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yüksel K'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



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