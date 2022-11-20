Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

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KONYA (AA) - Ankara-Konya kara yolunda şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'ya seyir halindeki C.D'nin (58) kullandığı 42 ALH 162 plakalı tır, Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü C.D. hastaneye kaldırıldı.





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