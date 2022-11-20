Bizim Meram Taksi'nin direksiyonuna Başkan Altay geçti

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KONYA (AA) - Meram Belediyesinin halka ilişkiler uygulaması "Bizim Meram Taksi'nin" şoför koltuğuna Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçti.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Altay, Bizim Meram Taksi'de direksiyona geçerek, otobüs bekleyen vatandaşları kullandığı taksiye davet etti.

Vatandaşları gidecekleri yerlere kadar bırakan Altay, kent için isteklerini, görüş ve beklentilerini birebir dinledi.

Yaşlı bir çifti evlerine ulaştıran Altay'a arabadan indiği sırada orada bulunan ve fırından dönen bir vatandaş tarafından etliekmek ikramında bulunuldu.

Altay'ı taksi direksiyonunda gören vatandaşlar uzaktan el sallayarak selam verdi.

Bizim Meram Taksi ile renkli bir gün geçirdiklerini belirten Altay, "Türkiye'ye örnek Bizim Meram Taksi'nin şoförü bu sefer de biz olduk. Bir yandan hemşerilerimizle sohbet etme imkanı bulurken, diğer yandan onları istedikleri yere götürdük. Böylesine anlamlı bir uygulamaya emek veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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