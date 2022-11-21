Konya'dan kasırganın etkili olduğu ABD'ye "çelik ev" ihracatı

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KONYA (AA) - TANER AYDIN - Konya'da çelik konstrüksiyon ev üreten bir firma, birçok eyaletinde etkili kasırgaların yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracata başladı.

ABD'yi etkisi altına alan ve saatteki hızları zaman zaman 240 kilometreye ulaşan kasırgalar ülkede sel, su baskını, yıkım ve ölümlere neden olurken, milyonlarca insanı da günlerce elektriksiz bıraktı, pek çok iş yeri ve evi kullanılamaz hale getirdi. Bu durum, Konya'dan ABD'ye çelik konstrüksiyon ev ihracatının kapısını araladı.

Konya'da çelik konstrüksiyon yapılar üreten bir firma, ABD'nin Teksas eyaletindeki kasırgaların büyük zarar verdiği Houston kentinden gelen talep üzerine bu ülkeye hazır, demonte çelik konstrüksiyon villa satmaya başladı.

- Kasırgalar, bu yapılara olan ilgiyi artırdı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceylan, AA muhabirine, ürettikleri çelik yapının ömrünün 140 ile 150 yıl arasında olduğunu ve şiddetli bir depreme karşı da yüksek mukavemet gösterdiğini söyledi.

ABD'ye 80 hazır villa gönderdiklerini ifade eden Ceylan, ihraç ettikleri tüm villalar için kar yükü, yağmur, rüzgar hızı dahil tüm statik hesapların yapıldığını dile getirdi.

Ceylan, ABD'deki kasırga sürecinde pek çok evin zarar gördüğünü, tahrip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir de şu son zamanlarda enerjiyle ilgili sıkıntılar baş gösterdi. Bu evler ısı ve ses yalıtımı, dayanıklılık ve ömür anlamında beton evlerden çok daha iyi. ABD'deki kasırgalardan sonra bu çelik yapılara müthiş bir yöneliş oldu. Fiyat ve rekabet anlamında da Türkiye onlara cazip geldi. Amerika'ya şu anda 80 çelik ev gönderdik. Devamını da üretip göndereceğiz inşallah."

- Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısı da ihracatın önünü açtı

Avrupa'dan da yüksek ısı yalıtımı dolayısıyla hazır villa siparişi aldıklarını aktaran Mustafa Ceylan, "Hollanda'ya 455 çelik ev yapımıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar 100'e yakın gönderdik, ürettikçe belli periyotlarla gönderiyoruz. Onun dışında Fransa'ya yaptık. Almanya ile bağlantı kurduk. Avrupa ülkeleri çok ciddi talepte bulunuyor, talebe yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, bu tür evlerin sipariş sonrası metrekare büyüklüğüne göre teslim süresinde değişkenlik göstermekle birlikte 200 metrekare bir evin 25 iş gününde teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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