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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "Bize güven oyunu vererek 'Evet. Bu ülkenin yönetim hakkı sizde. Bize eser ve hizmet üretin' diyen vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, ihtiyaçlarını karşılayarak her alanda güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz." dedi.

Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtıldığı "Dar-ül Mülk - Başşehir Yeniden Yükseliyor" programında, Konya'da kentsel dönüşüm ve restorasyon projelerine katkı sunanlara teşekkür etti.

Konya'nın yerel yöneticileri ve siyasetçilerinin işbirliği halinde gayretle çalıştığını belirten Usta, "Eser ve hizmet siyasetimizi ortaya koymak için çalışan, çabalayan ve üreten bir ekip olarak karşınızda olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ekibin başında sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizmiş olduğu bir Türkiye Yüzyılı ve Türkiye Vizyonu var. Eserlerin, hizmetlerin hepsinin hayata geçmesiyle önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın planlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Tarihe iz bırakan eserler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Usta, "Gündelik işler değil, günü kurtarmak değil bir vizyon çizmek ve bu vizyon içerisinde de şehrimizi planlamak en önemli ve kıymetli başarılarımızın temelidir." dedi.

Tarihi Kentsel Dönüşüm Projesi ile özellikle Mevlana Meydanı'nın Hazreti Mevlana'ya yakışır bir güzelliğe bürünmüş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Usta, "26 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da açılışı yapmasıyla bu dönüşümü canlı olarak yaşayacağız, hizmete açılan binalara, taşlara dokunacağız, o dükkanlardan, o esnaftan alışveriş yapmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine değinen Usta, şöyle konuştu:

"Önemli bir süreçten bahsediyoruz ama biz sadece lafla değil, eser ve hizmet siyasetiyle 2023'e doğru yürüyoruz. Muhalefetin elinde olan pek çok büyükşehir belediyesinin taş üstüne taş koymadan geçirdiği 3,5-4 yıla yakın bir süreyi Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya merkez belediyelerimiz büyük hizmetler yaparak, eser üreterek tamamladılar. Siyaset yapmak demek sadece laf yapmakla değil, tam tersi üretmekle, hizmet etmekle ve eser ortaya koymakla olan işler. Bu yüzden biz davamıza olan bağlılığımızla, eser, hizmet siyaseti anlayışımızla her noktada, her alanda, sadece yerel yönetimlerde değil ülke yönetiminde de bize güven oyunu vererek 'Evet. Bu ülkenin yönetim hakkı sizde. Bize eser ve hizmet üretin' diyen vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, ihtiyaçlarını karşılayarak her alanda güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yapımı tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, bir şehrin mimari anlayışının o şehrin değerlerini yansıttığını söyledi.

Binaların biçiminden kaldırım taşlarına kadar her türlü mimari farklılığın şehrin sahip olduğu kimliği ortaya koyduğunu belirten Altay, "Bu kimliği korumak da sahip olunan mimari kültüre yeni eserler ihya etmek de çok önemlidir. Bugün Konya'mız için tarihi bir gün. Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Projemizle Dar-ül Mülk'ü yeniden gün yüzüne çıkaracak Selçuklu başşehrini yeniden ihya edecek ve medeniyet mirasımıza eşsiz bir değer katacağız." değerlendirmesini yaptı.

Projeye ilişkin bilgi veren Altay, "Ülkenin en önemli mimarlarıyla çalıştığımız Dar-ül Mülk Projesi kapsamında tarihi şehir merkezimizde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüyoruz. Bizim için her şey bir hayal ile başladı. Fakat bu öyle birden bire akla gelen veya zihinlerde şimşek gibi beliren bir hayal değildi. Şehrimizin tarih içerisindeki yüzlerce yıllık serüveninin, aidiyetinin, birliğinin ve Konya'mızı Konya yapan tüm değerlerin içinden yükselen bir hayaldi. Bugün Konya'mız için kurduğumuz bu hayallerin önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye tamamladı.

Altay, açılış konuşmalarının ardından projeye ilişkin sunum yaptı.

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