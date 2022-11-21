Seydişehir'in son kalaycı ustası da mesleğe veda etti

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi mesleğine veda etti.

13 yaşında başladığı ve 58 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine veda eden 71 yaşındaki kalay ustası Muzaffer Çalışkan, işini severek yaptığı fakat artık bakır kaplara ve kalaycılığa ilginin azaldığını söyledi.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çalışkan "Kalaycılık zorluğunun yanında çok güzel bir sanat. Her zaman işimi severek yaptım. Alın teri, el emeği, göz nuru olan bu mesleğimi 58 yıl devam ettirdim. 2 evladımı buradan kazandığım para ile büyüttüm. Geçmiş yıllara 30 kalaycı ustası ve dükkanı olan Seydişehir'de bir tek ben kalmıştım. Bakır kapların yerini granit, teflonların alması ile kalaycılar unutuldu. Mesleğimizin unutulmaması için çırak yetiştirmek için çok mücadele ettim ama kimse istemedi. Yeni nesil de bu mesleğe ilgi duymadığı için çırak yetiştiremedik ve mesleği devam ettiremedik bu nedenle bırakmak zorunda kaldım." dedi.







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