Karapınar'da ara tatil sona erdi

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KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 11-21 Kasım’ı kapsayan ilk ara tatili sona erdi.



Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nda ara tatilin sona ermesiyle, öğrenciler okullarına geldi.

Karapınar'daki 61 okulda, toplam 10 bin 750 öğrenci, 850 yönetici ve öğretmen ara tatilin ardından yeniden çalan ders ziliyle eğitime başladı.



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