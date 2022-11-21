Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen koca ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, eşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Bayram S. "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Bayram S'nin, eşi maktul Fadim S'yi iki el ateş ederek öldürmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler, kızları Fadim S'nin, Bayram S. ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını duyduklarını, kızlarının gördüğü şiddet nedeniyle damat hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.

Müştekiler, olay günü Konya'dan İçeriçumraya yola çıktıklarını, yoldayken damadın kendilerini arayarak panik ses tonuyla "Fadim kayıp, Fadim kayıp" dediğini, damadını ilk kez bu şekilde panik halde gördüklerini ifade etti.

İçeriçumraya geldiklerinde ise kızlarının evinin bahçesindeki ambarın içinde yattığını aktaran müştekiler, Bayram S'nin kızlarını elektrik çarptığını söylediğini, Fadim S'nin öldürülmesi nedeniyle sanıktan şikayetçi olduklarını beyan etti.

Bayram S. ise iddianamedeki ifadesinde, eşinin, kendisini aldattığını itiraf ettiğini iddia ederek, bunun üzerine kendisine ait ruhsatsız tabancayla eşine 2 el ateş ettiğini, sonra da kapıyı kilitleyip tarlaya gittiğini anlattı.

Fadim S. ile ilişki yaşadığı iddia edilen O.Y. ise maktulle hiçbir birlikteliklerinin ve ilişkilerinin bulunmadığını savundu.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın olay günü kendisine ait, olayda kullandığı tabancasıyla ölen eşi Fadim S'yi ikametinin yan kısmında eklenti tarzında yerdeki ambar olarak kullanılan ve içinde dipfrizin de bulunduğu kısımda dipfrizden et çıkarırken iki el kafa kısmına ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve sonrasında da kapıyı kilitleyerek olay yerinden ayrıldığı, şüphelinin suçunu eşini bir başkasıyla yaşadığı ilişki nedeniyle yaptığını beyan ettiği, tüm dosya kapsamından şüphelinin eyleminin 'eşi kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı, ayrıca zanlının olayda kullandığı silahın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' kapsamında kaldığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde Bayram S, 3 Ağustos'ta eşi Fadim S'yi tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından karısının kaybolduğunu iddia ederek evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, evde kadının cansız bedenini bulmuş, katil zanlısı Bayram S, tutuklanmıştı.

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