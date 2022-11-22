Konya'da 15 yaşındaki çocuğun telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bıçak zoruyla bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri belirlenen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Meram'daki evine giden 15 yaşındaki E.K'nin yolunu kesen 2 şüpheli, bıçakla tehdit yoluyla çocuğun cep telefonunu gasbetti.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan yaklaşık 60 kamera görüntüsünü inceledi.

Görüntülerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler A.Y.A. (19) ve S.Ö, Meram'da gizlendikleri adreste yakalandı.

Şüphelilerden A.Y.A'nın "hırsızlık, otomobil hırsızlığı, gasp" gibi çeşitli suçlardan 15, S.Ö'nün ise benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ve bazı suçlardan arandıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Zanlıların gasbettikleri cep telefonunu sattıkları belirlenen N.D. ve Y.Ö. hakkında "hırsızlık malı satın almak"tan adli işlem başlatıldı. Cep telefonu ise sahibi E.K’ye teslim edildi.





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