Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa Güngör, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın maktule borcunun bulunduğu, suç tarihinde buluştuklarında bu sebeple tartıştıkları ve sanığın üzerinde taşıdığı tabancayla maktulü 3 kez ateş ederek öldürdüğü tespitine yer verdi.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlenmiş, olayın şüphelisi Sefa Güngör kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Güngör hakkında, "Kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.





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