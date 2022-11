Karapınar Kaymakamı Murat ve Belediye Başkanı Yaka'nın okul ziyaretleri

KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.



Murat ve Yaka İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Şube Müdürü Tahir Ağırgötüren ile birlikte sırasıyla Yeşilyurt Mahallesi Güzelkışla İlk ve Ortaokulu, Salur Kemal Cantürk İlk ve Ortaokulu ile Karapınar'lı İş adamlarından Kemal Cantürk tarafından yaptırılmakta olan 12 derslikli okul inşaatını gezerek incelemelerde bulundular.

Kaymakam Murat, ziyarette öğrencilere yaptığı konuşmada, geçmişe bakıldığında bugün öğrencilerin daha şanslı olduklarını söyledi.

Öğrencilerin çalışmadan hiçbir şeyin olmayacağının farkında olmalarını isteyen Murat, şunları kaydetti:

"Bizim sizlerden beklentimiz çok yüksek. Yeni nesil artık sizlersiniz. On yıl sonra artık belki yeni öğretmenler sizler olacaksınız. On yıl çok uzun bir yıl çok uzun bir süreç değil. 10 yıllık bir periyottan sonra öğretmen olabilirsiniz, polis olabilirsiniz Kaymakam olabilirsiniz, Hakim, Savcı, Belediye Başkanı, sizler olabilirsiniz.10 yıl çok hızlı geçecek, On yılı nasıl değerlendireceksiniz? Kendinizi geliştirerek, ilerleyeceksiniz. Bol bol kitap okuyun, bol bol çalışın, bol bol etrafı gezin, doğayı tanıyın, arkadaşlarınızla güzel ilişkiler kurun, öğretmenlerinizden ciddi manada faydalanın, bizler sizleri çok seviyoruz."

Belediye Başkanı Yaka da öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.



