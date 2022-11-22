Hüyük'te yağmur etkili oldu

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KONYA (AA) - Hüyük'te etkili olan yağmur, çiftçiyi sevindirdi.



Özellikle organik çilek üretiminin merkezi haline gelen ilçede etkili olan yağış, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Öte yandan ilçeye bağlı bazı mahalle yollarında yağış nedeniyle trafikte aksaklık yaşandı.

Hüyük Belediyesi ekiplerinin ana arterlerde ve geçiş noktalarında meydana gelen tıkanmaları açması sonucu trafik akışı normale döndü.

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