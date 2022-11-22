Hüyük'te ağaçlardan dökülen yapraklar temizleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde Belediye ekipleri ağaçlardan dökülen yaprakların çevre kirliği yapmaması için yoğun mesai harcıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, sonbaharla birlikte artık ağaçların yapraklarını dökmeye başladığını belirtti.

Dökülen yaprakların kötü bir görüntü oluşturmaması için çalıştıklarını dile getiren Çiğdem, "Cadde ve kaldırımlarda kötü bir görüntü oluşmaması, yağışlı havalarda yağmur suyu giderlerinin tıkanmaması için temizlik faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.