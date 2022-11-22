Seydişehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo 954 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya Çevreyolu üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada stepne içine gizlenmiş 7 paket halinde 3 kilo 954 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.E. (36) gözaltına alındı.



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