Hüyük'te ücretsiz kanser taraması

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Bahçesine getirilen Mobil Kanser Tarama Aracı bölgede yaşayan kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti veriyor.



Hüyük İlçe Sağlık Müdürü Doktor Kazım Serkan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kanserin vücutta hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu belirterek, yürütülen toplum tabanlı taramalar yoluyla olası bir kanser gelişimi durumunda süreci erken evresinde tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kasapoğlu, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama Araçlarında, 40-69 yaş arası kadınları 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınları 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri ise 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramasının ücretsiz olarak yapıldığını ifade etti.



İlçeye gelen tarama aracının 25 Kasım tarihine kadar ilçede kalacağını kaydeden Kasapoğlu, "Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır." dedi.







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