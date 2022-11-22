Konya Valiliğinden "Afganların Türk vatandaşlarına saldırdığı" iddiasına ilişkin açıklama:

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KONYA (AA) - Konya Valiliği, "Afganların Türk vatandaşlarına saldırdığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"13.11.2022 tarihinde Ilgın ilçemizde Türk vatandaşları arasında karşılıklı darp olayı meydana gelmiş olup, konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir. Meydana gelen olay üzerinden sosyal medya aracılığı ile Afganların Türklere saldırdığını ifade eden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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