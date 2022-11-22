Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Yaycı, Konya'da üniversitelilere hitap etti:

KONYA (AA) - Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Bizim Türk milleti denizci değildi, denizcileşmesi lazım diyenlere bir cevap olsun diye söylüyorum. Türk milleti, kökünden itibaren denizciydi. Bizim kökümüz bu topraklarda 7 bin yıl öncesine gider." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaycı, Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Deniz Hukuku ve Mavi Vatan" konulu konferansta öğrencilerle buluştu.

Türk milletinin denizci bir millet olduğunu ifade eden Yaycı, gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen 23 adanın egemenlik devir şartının ortadan kalktığını söyledi.

Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya ile yapılan anlaşmanın benzerini Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye ile de yapması gerektiğini kaydetti.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın ifade ettiği, "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur" deniz stratejisinin, ondan yüzyıllar sonra gelen stratejistler tarafından kopyalandığını aktaran Yaycı, "Bu ifadenin benzerini, Barbaros Hayrettin Paşa'dan yaklaşık 300 yıl sonra gelen Mahan kullanmıştır. Bu düşünceyi savunan herkes, deniz stratejisini Barbaros Hayrettin Paşa'dan öğrenmiştir. Bunu 'Bizim Türk milleti denizci değildi, denizcileşmesi lazım' diyenlere bir cevap olsun diye söylüyorum. Türk milleti, kökünden itibaren denizciydi. Bizim kökümüz bu topraklarda 7 bin yıl öncesine gider. Biz Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya ilk defa girmedik. Anadolu'ya son kez ve tüm Anadolu'yu yurt yapacak şekilde girdik." şeklinde konuştu.

- "23 Yunan adasının egemenlik devir şartı ortadan kalkmıştır"

Gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen 23 adayla ilgili konuşan Doç. Dr. Yaycı, şunları söyledi:



"23 tane ada Yunanistan'a 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde olmak kaydıyla verilmiştir. Gayri askeri statüde Yunanistan ancak polis ve jandarma bulundurabilir, asayişi temin için. Onlar da bir tabanca, bir kılıç ve bir tüfek bulundurabilirler ellerinde, yüz kişiyi aşarsa da bir makineli tüfek olabilir. Yunanistan buralara havaalanları, tanklar, tüfekler her şeyi koydu. Dolayısıyla egemenlik devir şartı ortadan kalkmıştır. Bu adaların egemenlikleri tartışmalı hale gelmiştir."



Konferans, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya hediye takdimi ile sona erdi.

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