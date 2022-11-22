Konya'da bir çift otomobilde ölü bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde bir kadın ve eşi, otomobilde ölü olarak bulundu.

İlçenin Dedemoğlu Mahallesi'ndeki tali yolda duran 42 J 5415 plakalı otomobilde hareketsiz haldeki iki kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçtaki Mehmet Dağlı (43) ile eşi Fadime Dağlı'nın (47) öldüğünü tespit etti.



Tabancayla vurulan bu kişilerin cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü.



Jandarma, Mehmet Dağlı'nın tabancayla eşini öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mehmet Dağlı hakkında, bir yıl önce eşini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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