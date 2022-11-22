Konya'da kız arkadaşını ağır yaralayan sanığa 28 yıla kadar hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Bildik ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Bildik, önceki savunmalarını tekrarladı.

Ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile ruhsatsız silah taşıma" suçlarından sanığın 28 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı.



Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih Bildik ile E.Ü. gözaltına alınmış, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde, kız arkadaşının kendisini vurduğunu öne süren Bildik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.





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