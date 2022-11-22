Konya'da kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çiftçi tarlada ölü bulundu.

Üstünler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durmuş Dalıcı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Dağlık alanda yürütülen arama çalışması neticesinde Dalıcı, kendisine ait tarlada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dalıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.