Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da piyasaya uyuşturucu sürdükleri ve sokak satıcılığı yaptıkları iddia edilen 13 zanlı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bir evde yapılan detaylı aramanın ardından polis ekipleri evin müştemilatında bulunan kömür çuvalları arasında paketler halinde saklanmış 29 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Selçuklu ve Meram ilçelerinde ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda da 2 kilogram esrar, 14 bin uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 313 bin 150 lira bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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