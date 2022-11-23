Kulu'da kurum çalışanlarına ve velilere uyuşturucu konulu seminer verildi

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KONYA (AA) - Kulu'da kurum çalışanlarına ve öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu konulu eğitim semineri verildi.

Kültür Merkezi konferans salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen seminerde uyuşturucunun tanımı yapılarak, hangi durumlarda uyuşturucu kullanımından şüphelenmeli ve yapılacak ihbarla hayatların kurtarılabileceği anlatıldı.

Seminere katılan ailelere ve çalışanlara madde bağımlılığı, başlama nedenleri, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, destek alınabilecek çözüm merkezleri, yapılacak olan ihbarın önemi anlatıldı.





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