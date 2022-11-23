Seydişehir'de GES projesi ile termal tesis kendi elektriğini üretecek

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KONYA (AA) - Seydişehir'de Seydi Şifa Termal Tesisleri kendi elektriğini kendisi üretecek.



Seydişehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Seydi Şifa Termal Tesislerinin hizmet binasının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı yazılı açıklamada bu projeyle Seydi Şifa Termal Tesislerinin elektrik ihtiyacının büyük bölümünün güneş enerjisinden karşılanarak tasarruf elde edeceklerini ifade etti.

Bunun kendileri için ilk deneyim olacağını belirten Tutal, "Buradan yıllık 2 milyon 400 bin liralık elektrik üretilecek. Bu anlamda ciddi bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Yapılan bu tasarruf ilçemizdeki diğer hizmetlerimize kaynak olacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.















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