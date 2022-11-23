Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Kasım'da planlanan Konya ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım'da Konya'ya müjdelerle geleceğini belirtti.

Angı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan törende, çok sayıda kamu hizmetinin toplu açılışının yapılacağını söyledi.

Törende bazı özel sektör tesislerinin de açılışının yapılacağını belirten Angı, "Cumhurbaşkanı'mızın 2002'den bu yana her gelişi şehrimizde bir heyecan oluşturuyor. Birtakım gündemde olan işlerin masaya yatırılması, verilen talimatların sahada görülmesi, bitirilen tesislerin hizmete sunulması şehrimiz adına önemli." ifadesini kullandı.

Angı, AK Parti iktidarında her alanda yapılan çalışmalar ve projelerin şehre ve ülkeye değer kattığını vurguladı. Bu çalışmalara ara vermeden devam edeceklerine dikkati çeken Angı, şöyle konuştu:

"Baktığımızda Genel Başkan'ımızın gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Konya'nın 80-100 yıllık projeleri hayata geçirildi, ihtiyaç olan yeni projelere de yol açıldı. Cumhurbaşkanı'mız, Konya'yı seven ve değer veren bir insan. Bunun karşılığında da Konya, AK Parti'ye olan büyük desteğini ortaya koydu ve geçen seçimde de bunu artırarak devam ettirdi. Allah'ın izniyle yine kıymetli hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanı'mıza bu desteğini artıracak. Bundan en ufak bir tereddüdümüz yok. Bunu sahada görüyoruz."

Angı, tüm Konyalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerini sunacağı ziyaret programına davet ederek şunları kaydetti:

"Bazı hizmete girecek tesislerle canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. O bölgelerde de bakanlarımız yer alacak. Sonrasında yine devam edecek programlarımız var. Teşkilat buluşması şeklinde genişletilmiş İlçe Danışma Meclisimizi gerçekleştireceğiz. Gençlerle bir araya gelip 'İlk Oyum Erdoğan'a' çerçevesinde o buluşmayı da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bir bütün olarak Konya o gün Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'mızla hemhal olacak. Yediden yetmişe herkesi Mevlana Meydanı'na bekliyoruz. O coşku bizim için önemli, Cumhurbaşkanı'mızın o coşku karşısında vereceği müjdeler de olabilir. O günü birlikte yaşayalım istiyoruz."

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