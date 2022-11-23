Konya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.



Kileci Mahallesi 31003 Sokak'ta yaşayan 59 yaşındaki İsa Sadıç'tan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Açık kapıdan içeri giren arkadaşı, merdivenlerin yanında Sadıç'ı hareketsiz görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sadıç'ın öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Sadıç'ın 5-6 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği tespit edildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin evdeki incelemesinde, evin bahçesinde Sadıç tarafından beslenen köpeklerden birinin açlıktan öldüğü, diğer köpeğin de açlıktan ölmek üzere olduğu anlaşıldı.

Sadıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, Sadıç'ın merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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