Konya'da otomobil şarampole devrildi 3 kişi yaralandı

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KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Aksaray kara yolunun Kulu makası kavşağında, Hakkı K. (30), idaresindeki 06 UG 675 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, trafik ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mehmet B. (22) ve Mehmet P. (27) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ciddi olan araç sürücüsü Hakkı K.'nin yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kazaya otomobilin önüne çıkan başı boş bir köpeğin sebep olduğu iddia edildi.





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