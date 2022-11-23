Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Seydişehir Yolu KOSKİ Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinliğe farklı okullardan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Daha sonra Konya Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından sahada fidan dikme teknikleri hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi.

Ardından önceden hazırlanan alanlara fidanların dikimi yapıldı.

Törene Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in yanı sıra eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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