Emekli öğretmene devletin farklı kademelerinde çalışan öğrencilerinden sürpriz kutlama

KONYA (AA) - Konya İmam Hatip Lisesinden 24 yıl önce emekli olan Abdurrahman Pancar, aralarında bakan yardımcısı ve valilerin de bulunduğu eski öğrencilerinin uzaktan bağlandığı sürpriz Öğretmenler Günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşadı.

Oyuncaksız Çocuklar İçin İnsani Yardım Derneği üyeleri, Konya İmam Hatip Lisesinde 17 yıl Arapça, Kur'an-ı Kerim, Hadis ve Tefsir dersleri verdikten sonra emekli olan Pancar'a sürpriz hazırladı.

Eski öğrencilerinin hazırladığı etkinlikten habersiz, Öğretmenler Günü dolayısıyla konuşma yapması için davet edildiğini sanan Abdurrahman Pancar, ışıkları kapalı olan salonda en ön sıraya oturtuldu.

Ardından karanlık salonda ekranda başlatılan barko vizyon gösterisinde kendi hayat hikayesinin anlatılmaya başlandığı gören 76 yaşındaki emekli öğretmen Pancar, bir anda şaşkına döndü.

Sonra eski öğrencilerinden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sırayla görüntülü olarak programa bağlandı ve öğretmenlerinin gününü kutladı.

Yine Pancar'ın eski öğrencilerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ise bulunduğu yerde yaşadığı internet kesintisi nedeniyle görüntülü görüşemediği hocasına telefonda hürmetlerini iletti.

Pancar'ın, salonda hazır bulunan çok sayıda eski öğrencisi, teker teker öğretmenlerinin elini öptü.

Durum karşısında oldukça duygulanan Pancar, şaşkınlığını uzun süre gizleyemezken zaman zaman gözleri doldu, sesi düğümlendi.

Programda teşekkür konuşması yaptıktan sonra gazetecilere çok duygulandığını dile getiren Pancar, "Öğretmenliğe başladığım ilk yıllardaki heyecanı hissettim, öğrencilerimle hep beraber olmak isterim, onlara hep bir şeyler anlatmak isterim. O duyguları aynen yeniden yaşadım." dedi.

Mezun ettiği tüm öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Pancar, "Şu anda 2 tane valimiz var, bir Çorum Valisi, bir İzmir Valisi var, Selçuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Profesör Şaban Çalış var, Bakanlıklarda çalışan bürokratlar var, Faruk Özçelik var Bakan Yardımcısı. Biz onları yetiştirmedik, onlar kendi yetişti, biz vesile olduk. Bildiklerimizi aktardık." diye konuştu.

Günümüz gençlerini eleştiren emekli öğretmen Pancar, "Elhamdülillah, bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun, geniş bir hürriyet alanı var. Bir üzüntüm var, yeni yetişen nesil bu konularda duyarsız. Kendi yakınlarımdan da olmak üzere, onlara da üzülüyorum. İslami konuda duyarsızlar, bunda da basın yayın, telefon, televizyon, internetin etkisi var." dedi.



Program, öğrencilerinin öğretmenlerine çiçek takdim etmesi sonrası toplu fotoğraf çektirmeleriyle son buldu.

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