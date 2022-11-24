Konya'da okul çevrelerinde kaçak sigara satan 13 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara satışı yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğitim kurumlarının çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 12 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde 184 bin 200 boş makaron, 13 bin 460 doldurulmuş makaron, 8 bin 530 paket nargile tütünü ile çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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