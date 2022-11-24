Seydişehir'de bisiklet turu düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı tarafından "Bir Sevdadır Türkiye'm" Bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet turuna 400'e yakın öğrenci ve vatandaş katılırken, Kaymakam Deniz Pişkin de bisikletiyle eşlik etti.

Hükümet Konağı önünde başlayan etkinlik, Seydişehir Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir Belediyesi, Seyitharun Bulvarı ve Hürriyet Caddesi yönünde devam edip, Kaymakamlık binası önünde son buldu.

Bisiklet Turuna katılanlara yol boyunca vatandaşlar alkış tutarak destek verdi.

Bir Sevdadır Türkiye'm Bisiklet Turu'nun 15 Temmuz Milli birlik ve Demokrasi Günü'nü bir gün değil yıl boyu etkinliklerle anılması için düzenlendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.