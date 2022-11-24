Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan ilkokul öğretmenine sürpriz ziyaret

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmeni Memeç'i evinde ziyaret ederek elini öptü.

Öğrencisi Tutal'ı karşısında gören Memeç, duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık bir saat boyunca öğretmeni ile hasret gideren Başkan Tutal, "Sadece özel günlerde değil, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Benim bu günlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenime bir kez daha teşekkür ediyor, öğretmenler gününü kutluyorum ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



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