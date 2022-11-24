Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğretmenliğin önemine dikkati çekerek, hayata başarıyla tutunmuş her insanın ardında bir öğretmenin emeğinin bulunduğunu söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da öğretmenlerin öğrencilerine dokunuşlarının çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğin sadece sınıflarda verilen derslerden ibaret olmadığına dikkati çeken Özkan, öğretmenliğin kadim bir meslek olduğunu belirtti.

Aday öğretmenler adına Hilal Şimşek Eğri, emekli öğretmenler adına Sami Doğru'nun konuşma yaptığı programda, daha sonra adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Program, tiyatro gösterisi ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Karaman

Karaman Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden törende aday öğretmenler yemin etti.



Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusu tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Törenin sonunda, Vali Aydoğdu emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim etti.

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