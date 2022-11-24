Çumralı öğrenciler okulda safran üretiyorlar

KONYA (AA) - Konya’nın Çumra ilçesinde Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri safran bitkisi üretiyor.



Okulun meslek dersi öğretmenlerinden ziraat yüksek mühendisi Ali Ceviz ile tarım makineleri ve teknolojileri yüksek mühendisi Ümit Kavaklı danışmanlığında tarım alanı öğrencileri ile beraber hem sera ve hem de tarla şartlarında uygulamalı olarak safran tarımı yapılıyor.

Öğrencilerin bin bir emekle yetiştirdiği safranlar hasadın ardından ülkedeki başta ilaç ve gıda sektöründe kullanılmak üzere firmalara gönderiliyor.

Okul Müdürü Muhittin Tosun, yaptığı açıklamada, safran üretiminin Çumra'da, özellikle küçük tarım arazisi bulunan ancak kalabalık aileler için iyi bir gelir kaynağı olabilecek alternatif bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Bu anlamda tarım alanı öğrencileri ile beraber hem sera ve hem de tarla şartlarında uygulamalı olarak safran tarımı yapıldığını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Safran soğanının ekiminden, tarımına, çiçek haşatından çiçeklerinin kurutulmasına, soğan elde edilmesine, esans üretimine ve ticaretine kadar bütün üretim aşamaları öğrencilerimize uygulamaları ile birlikte öğretiyoruz. Çiçek hasat sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde çiçekler öğrenciler tarafından erken saatlerinde toplanıp, yine öğrenciler tarafından çiçek organları tasnif edilerek kurutulup ve uygun saklama koşullarında bekletilerek satışa hazırlanmakta."

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