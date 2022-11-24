Başkan Koçer öğretmenlerle bir araya geldi

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KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Yalıhüyük Millet bahçesinde düzenlenen programda konuşan Başkan Koçer, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

İlçede görev yapan öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Koçer, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar görev yapmış öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimize, ilçemizin efsane öğretmeni Hasan Şahin öğretmenimize rahmet diyorum."

Programın sonunda öğretmenlere Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Koçer kahve takımı hediye etti.

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