Konya'da Sezai Karakoç'u anma programı düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'da Türk edebiyatının önemli yazarlarından şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatının 1. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi işbirliği ile Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, geçen yıl 16 Kasım'da 88 yaşındayken hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, burada yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'u anmak, anlamak ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmak gerektiğini vurguladı.

Programda lise öğrencileri tarafından düzenlenen panelde de Karakoç'un hayatı, hayata bakış açısı ve eserleri konuşuldu.

Programa Yiğit ve lise öğrencileriyle öğretmenlerinin yanı sıra Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve akademisyenler katıldı.



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