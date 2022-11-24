Hüyük'te muhtarlara kadına şiddet eğitim semineri

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KONYA (AA) - Hüyük'te mahalle muhtarlarına Kadına Şiddet Eğitim semineri düzenlendi.



Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı ASDEP ekipleri Hüyük'te mahalle muhtarlarına yönelik eğitim semineri düzenledi.

Hüyük Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Strateji Belgesi ve 4. Ulusal Eylem Planı" kapsamında Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Farkındalık seminerinde uzman Şüheda Dedeoğlu tarafından muhtarlara bilgi verildi.

ASDEP ekipleri daha sonra İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Hüyük ilçesi İlmen Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Bayram Çınar evinde ziyaret ettiler.



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