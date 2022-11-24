Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi'nde A.S'nin içerisinde bulunduğu park halindeki araçta arama yaptı.

Aramada 12,01 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.





















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