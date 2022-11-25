Bankacılık sektörünü bırakıp topraksız tarımla çilek üretimine başladı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da özel bir bankada 7 yıl çalıştıktan sonra istifa edip tarıma yönelen Murat Gölkaya, kurduğu serada topraksız tarımla çilek üretiyor.

İşi bıraktıktan sonra Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'ne yerleşen 31 yaşındaki Gölkaya, yaptığı araştırmalar neticesinde 1500 metrekare alanda çilek üretmeye karar verdi.

Kurduğu serada ilk sezonda 10 ton çilek üretmeyi başaran Gölkaya'nın hedefi, işini büyüterek ihracata yönelmek.

Gölkaya, AA muhabirine, üretime başlamadan önce bu işi yapan firmalarla görüşüp, bilgi topladığını, üretim yerlerini incelediğini söyledi.

- Yılda 9 kez hasat yapıyor

Tarımın topraksız ve serada yapılmasının birçok avantajı olduğunu ifade eden Gölkaya, "Üretim hem verimli oluyor hem de daha fazla hasat yapabiliyoruz. Sera olması nedeniyle 9 ay hasat yapıyoruz. Topraksız tarımın bir diğer avantajı da ürünün raf ömrü daha uzun oluyor. Şu anda 1500 metrekare alanda 10 ton verim aldık. Gelecek sezon 15 ton civarında verim beklentimiz var." dedi.

Gölkaya, bankacılık sektörünü bıraktığı için hiç pişman olmadığını, işini severek yaptığını anlattı.

Üretime devam ederken büyümeyi de hedeflediklerini, gelen talebe yetişemediklerini dile getiren Gölkaya, "Yurt dışından talep çok fazla. İlk sezonumuz olmasına rağmen Türkmenistan'a ihracat yaptık. Rusya'nın çok fazla talebi var. Ancak bu talepleri karşılayabilmemiz için istenen tonaja ulaşabilmemiz gerekiyor. Bunun için de alanı büyütmemiz gerekiyor. Üretim olarak daha da genişleyip, alanı 4 bin metrekareye çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gölkaya, birkaç yıl içerisinde çilek reçeli, kurutulmuş çilek ve çilek pestili de üreterek ürünleri çeşitlendirmek istediğini sözlerine ekledi.

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