Beyşehir'in doğal taş ve mermeri fuarda sergileniyor

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KONYA (AA) - Beyşehir ve yakın çevresindeki ocaklardan çıkarılan doğal taş ve mermerlerin Bursa'da devam eden fuarda sergilendiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açan Bursa'daki Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda yerlerini aldıklarını belirtti.

Bayındır, yerli ve yabancı yatırımcılara ilçelerinin değerlerini tanıttıklarını ifade etti.





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