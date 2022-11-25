Kayınpederinden devraldığı değirmeni gelini işletiyor

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan Fatma Ünalmış, 36 yıldır işlettiği taş değirmenle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ünalmış, yörede yetişen buğdayları taş değirmende öğüterek tam buğday unu üretiyor.

Bulgur çekip arpadan un üreterek yem ve köpek maması elde eden 52 yaşındaki Ünalmış, aldığı yeni bir makineyle de un tarhanası, toz ve pul biber yapmaya başladı.

Ünalmış, AA muhabirine, 16 yaşındayken evlendikten sonra kayınpederine ait taş değirmende çalışmaya başladığını söyledi.

Mesleği kayınpederinden öğrendiğini aktaran Ünalmış, "Zamanla işin başına geçtim. Çocuklarımı okuttum, kendi param, arabam ve ekonomik özgürlüğüm oldu. Ekmeği kendimiz üretirsek çok daha güzel olur. Çünkü, herkes köyüne dönüyor. İş yerinde tek başıma çalışıyorum. İş hayatı beni dinç tutuyor. Kadın kendi ayakları üzerinde durmalı." diye konuştu.





















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