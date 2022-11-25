25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

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KONYA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Konya İl Temsilcisi Aytül Dağ, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklamada bulundu.

Dağ, KADEM tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü de içeren haftada başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

Kampanyanın temasının "ısrarlı takip" olduğunu aktaran Dağ, ısrarlı takibin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'yla bu yıl suç kapsamına alındığı ve yasaların, ısrarlı takip konusunda da mağdurun yanında olduğunu anımsattı.

Dağ, KADEM'in, kadınların onurlarıyla yaşayabileceği adil bir dünya inşa etme hedefine, hak savunuculuğu ve literatüre katkılarının yanı sıra toplumsal bilinç oluşumuna yardımcı kampanyalarla ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"KADEM'in bu yeni kampanyası, zorunlu yayın kapsamındaki spot filmin yanı sıra saha ve sosyal medya çalışmalarıyla gerçekleşecek. Sahada yurt genelinde billboardlar ve dijital ekranlarda gösterimler yapılacak. Bunun yanı sıra başta İstanbul olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlarda 'yasaya tutun' mesajı verilecek. Genç KADEM gönüllüleri de yasanın önemini hatırlatan uçan balonlarla sokakta olacak."

Dağ, KADEM'in, önceki yıllarda "Sen Varsan Şiddete Yer Yok", "Şiddete Göz Yumma", "Şiddete Hakkın Yok", "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" gibi kampanyalar düzenleyerek uluslararası soruna dikkat çekildiğini hatırlattı.

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